02.08.2021, 13:15
А вы знали? 10 интересных фактов о знаменитом доме Сааринена в Таллинне(2)
Facebook @EestisOnHaa
Авторы блога "Ээстис on hää" Виталий и Юлия побывали этим летом на фестивале Open Houses Tallinn и узнали много интересного о доме Сааринена (Saarineni maja) в Таллинне.
- Изначально дом Сааринена все знали как здание Банка взаимного кредита. Построен он был в 1912 году по проекту финского архитектора Элиэля Сааринена.
- В конкурсе принимало участие 33 проекта архитекторов из Эстонии, Финляндии, Германии, Риги и Санкт-Петербурга.
- Поговаривают, что не обошлось без коррупции, ведь один из членов жюри был бывший деловой партнер Сааринена Армас Линдгрен (кстати, автор театра Эстония и театра Ванемуйне). Но мы практически уверены, что все было честно и проект правда поразил жюри.
- За свой проект Сааринен получил 11 100 рублей (1.7% всей стоимости здания), это было немного больше, чем Армас Линдгрен и его жена получили за проект театра Эстония.
- Строительство занимающего почти целый квартал здания было завершено всего за один год.
- У этого дома очень оригинальный внутренний дворик, располагающийся на трех уровнях. Все они связаны системой перекрывающихся пандусов. К верхнему уровню с Пярнуского шоссе ведет огромный арочный вход и широкая парадная лестница. Также во двор второго этажа можно попасть по пандусам с улиц Суур-Карья или Вяйке-Карья.
- С 1953 года здесь находится Министерство культуры. Туда нас собственно и заводили во время экскурсии. Министерство заняло комнаты банка, поэтому там можно увидеть огромный столетний сейф!
- Дом Сааринена был один из первых в городе, где заработал электрический лифт. Произведен он был известной швейцарской фирмой "Шиндлер".
- Помимо банка в первые годы жизни здания здесь со стороны улицы Вяйке-Карья на первом этаже была открыта первая городская аптека (конечно, аптеки были и раньше в городе, но это первая аптека, принадлежащая именно городу).
- Cразу после открытия в дом переехал книжный магазин Густава Пихлаки - и с того момента до сегодняшнего дня в доме всегда был книжный магазин, иногда их было целых четыре. Ныне здесь книжный магазин и кафе Rahva Raamat.
Какой факт вас удивил больше всего? Входит ли дом Сааринена в ваш топ Таллинна? Ждем вас в комментариях!
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