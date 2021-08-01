Французский гонщик Окон впервые выиграл Гран-при ”Формулы-1”

Второе место занял представитель Aston Martin Себастьян Феттелль, пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал третьим.

Британец вышел в лидеры зачета пилотов (192), обогнав Макса Ферстаппена из Red Bull (186), который финишировал десятым, третий — Ландо Норрис (113). Мазепин в общем зачете располагается на последнем месте, не сумев набрать очки.

На старте гонки на мокрой из-за дождя трассе произошел ряд столкновений, пишет РБК. В результате гонка была прервана, из борьбы при этом выбыли пятеро пилотов — Серхио Перес (Red Bull), Вальттери Боттас (Mercedes), Шарль Леклер (Ferrari), Лэнс Стролл (Aston Martin) и гонщик Mclaren Ландо Норрис.

Впоследствии гонку возобновили. Со стартовой решетки начал единственный пилот — Льюис Хэмилтон (Mercedes). Остальные участники вернулись с пит-лейна.

Российский гонщик команды Haas Никита Мазепин на пит-лейне столкнулся с болидом Alfa Romeo и сошел из-за поломки подвески.