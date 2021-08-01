Адмирал США рассказал, в каком случае НАТО откроет огонь по российским кораблям

По его словам, в НАТО не собираются наносить удар первыми. ”Можно утверждать, что они провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть”, — сказал Берк.

23 июня Минобороны России сообщило, что британский корабль Defender нарушил морскую границу России в районе мыса Фиолент в Крыму. Эсминец не реагировал на предупреждение сторожевого корабля, после чего российский самолет Су-24М сбросил по курсу Defender несколько бомб, чтобы вынудить его сменить курс. После этого британский корабль покинул воды России.

Однако в британском Минобороны опровергли предупредительную стрельбу по курсу своего корабля. В ведомстве предположили, что российские военные проводили учебные стрельбы в Черном море, в то время как эсминец Defender совершал ”мирный проход через территориальные воды Украины”.

В Кремле назвали инцидент с нарушением границ спланированной провокацией, которая недопустима и не соответствует международному праву, напоминает РБК.