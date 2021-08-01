01.08.2021, 15:30
Ринулись напролом! В воскресенье границу Литвы перешло рекордное число нелегалов(38)
Foto: Mindaugas Kulbis, AP
В воскресенье, 1 августа, границу Литвы перешло рекордное количество нелегалов, сообщает delfi.lt.
Пограничники работают, не покладая рук: нелегальные мигранты из Беларуси идут большими группами.
С полуночи до 13 ч. 1 августа пограничники задержали 216 нелегалов. Если поток не уменьшится, до конца этого дня задержат 300-400 человек. До сих пор рекорд был 171 человек за сутки.
Представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис в воскресенье сказал Delfi, что никакой системы не осталось — если раньше нелегалы обычно переходили границу ночью и там, где нет видеокамер, то сейчас они идут через все участки и в любое время суток.