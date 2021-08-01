01.08.2021, 09:53
ФОТО и ВИДЕОРЕПОРТАЖ Delfi из Литвы | У мигрантов последние модели iPhone, 1500 долларов наличкой и претензии(48)
Foto: Roman Starapopov
29 июля в 8:00 часов на погранзаставе Службы охраны госграницы Литвы в городе Друскининкай, что на границе с Беларусью, идет построение — около 100 пограничников выстроились в две шеренги. Все в камуфляжной форме и только двое — мужчина и женщина — в синей форме с надписью Politsei. Это участники подразделения ESTPOL5, которых Эстония прислала в Литву для помощи в преодолении миграционного кризиса. Сейчас в Литве находятся 10 сотрудников эстонской полиции.