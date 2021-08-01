ФОТО и ВИДЕОРЕПОРТАЖ Delfi из Литвы | У мигрантов последние модели iPhone, 1500 долларов наличкой и претензии

В стороне под наблюдением военнослужащего сидят 7 человек — нелегальные мигранты: одна женщина, двое детей, остальные мужчины. На происходящее смотрят исподлобья. Взгляды пронизывающие, в них читается: ”Не подходи”. Эту группу задержали накануне. Скоро их отправят за забор — в лагерь для беженцев, который расположен на этой же пограничной заставе.

После построения, разбившись на группы, все участники отправятся патрулировать границу с Беларусью, но перед этим командир дает наставления. Говорит на литовском, что-то рассказывает, а затем поворачивается в сторону эстонских полицейских и переходит на русский язык.

— Эстонцы, у вас вопросы есть?