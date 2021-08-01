За рубежом
01.08.2021, 09:53

ФОТО и ВИДЕОРЕПОРТАЖ Delfi из Литвы | У мигрантов последние модели iPhone, 1500 долларов наличкой и претензии

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Роман Старапопов
Leedu, migrandid, piir, põgenikud
Leedu, migrandid, piir, põgenikud
Foto: Roman Starapopov
29 июля в 8:00 часов на погранзаставе Службы охраны госграницы Литвы в городе Друскининкай, что на границе с Беларусью, идет построение — около 100 пограничников выстроились в две шеренги. Все в камуфляжной форме и только двое — мужчина и женщина — в синей форме с надписью Politsei. Это участники подразделения ESTPOL5, которых Эстония прислала в Литву для помощи в преодолении миграционного кризиса. Сейчас в Литве находятся 10 сотрудников эстонской полиции.

В стороне под наблюдением военнослужащего сидят 7 человек — нелегальные мигранты: одна женщина, двое детей, остальные мужчины. На происходящее смотрят исподлобья. Взгляды пронизывающие, в них читается: ”Не подходи”. Эту группу задержали накануне. Скоро их отправят за забор — в лагерь для беженцев, который расположен на этой же пограничной заставе.

После построения, разбившись на группы, все участники отправятся патрулировать границу с Беларусью, но перед этим командир дает наставления. Говорит на литовском, что-то рассказывает, а затем поворачивается в сторону эстонских полицейских и переходит на русский язык.

— Эстонцы, у вас вопросы есть?

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