Гимнастка Байлз раскрыла настоящую причину снятия с Олимпиады

Американка призналась, что страдает от потери ориентации в пространстве при выполнении трюков. Синдром, при котором у гимнастов словно перестает работать мышечная память при прыжках, называется twisties, или ”перекручивания”. Байлз рассказала, что во время выполнения трюков она не отличает верх от низа и не понимает, куда и на что приземлиться.

”Я испытывала это чувство раньше. Оно похоже на окаменение, безуспешную попытку синхронизировать свое тело и разум. Возможно, оно появилось из-за стресса, но я не уверена в этом на 100 процентов”, — рассказала 24-летняя гимнастка.

Байлз выразила сомнение, что ее подписчики в полной мере осознают, насколько чревато находиться в таком состоянии при выполнении трюков. ”Это крайне небезопасно”, — подчеркнула она.

Гимнастка снялась с соревнований после ошибки в опорном прыжке. В итоге американская команда завоевала серебряную медаль в командном многоборье, а победительницами стали спортсменки из России.