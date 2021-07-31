Как школы по интересам могли бы стать основой для общения русских и эстонцев

Таллинн ежегодно вкладывает в образование по интересам около 10 миллионов евро. Немного адаптировав критерии распределения подушного налога и субсидий, можно мотивировать школы по интересам и спортивные секции привлекать к занятиям равное количество детей из обеих общин. От этого выиграют и сами школы по интересам и спортивные секции, у которых расширится потенциальная ”клиентская база”. В выигрыше останутся и эстонские дети, у которых сейчас к окончанию школы так и не получается выучить русский разговорный язык. Выиграют и дети из русскоязычных школ, которым это незаметное и естественное языковое погружение даст преимущество на школьной скамье. Но, прежде всего, выиграет всё общество, если мы сможем создать здоровые и доверительные личные отношения между двумя общинами, а также выстроить единое и схожее культурное пространство, за отсутствие которого мы расплачиваемся сегодня, например, в контексте коронакризиса.

Подушный налог как рычаг на пути к изменениям



Система подушного налогообложения спортивных школ кажется весьма ясной, а добавление к этому небольшого критерия по языку обучения в общеобразовательной школе ребенка при расчете пособия — простым. В Таллинне размер пособия для спортивных секций составляет 6 миллионов евро в год, эта сумма распределяется примерно на 160 спортивных секций, где тренируется почти 23 000 детей — это составляет примерно 260 евро на ребенка в год. Это очень важный рычаг, которым можно стимулировать изменения. В случае частных школ по интересам, которые ходатайствуют о получении субсидии на деятельность, дела обстоят уже сложнее. В этом году из 168 таллиннских частных школ по интересам, которые не ведут деятельность в области спорта, субсидию на деятельность от города получило только 23 школы, потому что многие частные школы посещает меньше 100 учеников, а это минимальное количество для получения субсидии. Пособие на одного ученика составляет 41 евро в год, в общей сложности сумма достигает 175 000 евро (для сравнения, небольшой городок Раквере поддерживает свои частные школы по интересам 185 000 евро в год, выплачивая 41 евро на ученика в месяц). Львиную долю государственной поддержки образования по интересам, то есть около 900 000 евро, Таллинн расходует на кружки по интересам в своих общеобразовательных школах. Отдельный вопрос, может ли это быть соринкой в глазу Министерства образования, которое хочет урезать государственную поддержку образования по интересам в местных самоуправлениях? В любом случае этим совсем не довольны частные школы по интересам, от которых не принимаются заявки на эту субсидию. Образование по интересам при общеобразовательной школе, конечно, помогает, например, учителям получать дополнительную зарплату за руководство кружком, а детям удобнее ходить в такие кружки, в то же время это усиливает сегрегацию, так как логически такое образование по интересам проходит на том же языке и в том же коллективе. Поддержка частных школ по интересам со стороны города по сравнению с общей суммой пособий мала, следовательно мала и возможность мотивировать их действовать в том или ином направлении. Быть может, прозрачным и справедливым открытое финансирование частного образования по интересам сделает такая же система подушного налогообложения, как в случае спортивных секций, и тогда их тоже можно будет лучше мотивировать к привлечению учеников.