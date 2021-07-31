Как школы по интересам могли бы стать основой для общения русских и эстонцев(7)
Тем не менее эстонцев среди жителей Таллинна всего чуть больше половины. Таллинн — это столица с самым быстрым темпом сегрегации в Европе, где социальное расслоение усиливает этническое и наоборот. Это город, где живет два параллельных мира, которые мало контактируют друг с другом. Лучшее представление о языке и культуре молодые люди могут получить, работая летом хотя бы официантами. Например, девушка, которая во время летних каникул в гимназии работала актрисой в Lottemaa, была горда и довольна, когда ей представлялась возможность поговорить с маленькими русскоязычными посетителями и обогатить их опыт, хотя, конечно, таких детей отправляли в основном к русскоязычной актрисе.
Нереализованный ресурс интеграции
В то время, когда невозможно найти политического согласия по языку обучения в общеобразовательной школе, которое смогло бы преодолеть национальное расслоение, именно у местного самоуправления есть как минимум один шанс справиться с этим, используя мягкие ”подталкивающие” методы, которые не стоили бы городу ничего, кроме политического желания это сделать.
Сегрегация существует не только в общеобразовательных школах, но и в образовании по интересам. Дети из эстонских и русских семей посещают разные спортивные секции, художественные кружки, театральные студии и музыкальные школы. Художественная гимнастика кажется одним из немногих исключений, где две общины вместе тренируются и общаются. В любом другом случае в ряды эстоноязычных детей редко попадает ребенок из русскоязычной семьи, и наоборот, хотя для совместной игры в мяч или рисования не требуется такого хорошего знания языка, как для понимания теорем по физике.
Как вязать крючком, на эстонском или на русском языке?
Образование по интересам — это область, в которой общность детей и молодежи можно увеличить так, чтобы не захлестывали сильные чувства, связанные со школьным образованием на эстонском или на русском языке. В конце концов, пара часов игры в мяч или игры на музыкальном инструменте в неделю в другой или комбинированной языковой среде не грозит культурно-языковой идентичности обеих общин. Совсем напротив, это даст возможность безопасно узнать друг друга на основе общих интересов. Для движения в этом направлении совсем не нужно тратить деньги, создавать больше бюрократии и применять принуждение.
В Таллинне находится почти 350 школ по интересам, 11 из них являются муниципальными школами, где учится, тренируется и занимается 63 000 детей и молодых людей до 19 лет. Языковая сегрегация также присутствует сегодня в образовании по интересам и спорте. 41 600 детей ходят в эстонские кружки по интересам, 21 300 детей — в иноязычные Это та область, где мягкими, но целенаправленными мерами можно начать преодолевать раскол между двумя общинами нового поколения.
Таллинн ежегодно вкладывает в образование по интересам около 10 миллионов евро. Немного адаптировав критерии распределения подушного налога и субсидий, можно мотивировать школы по интересам и спортивные секции привлекать к занятиям равное количество детей из обеих общин. От этого выиграют и сами школы по интересам и спортивные секции, у которых расширится потенциальная ”клиентская база”. В выигрыше останутся и эстонские дети, у которых сейчас к окончанию школы так и не получается выучить русский разговорный язык. Выиграют и дети из русскоязычных школ, которым это незаметное и естественное языковое погружение даст преимущество на школьной скамье. Но, прежде всего, выиграет всё общество, если мы сможем создать здоровые и доверительные личные отношения между двумя общинами, а также выстроить единое и схожее культурное пространство, за отсутствие которого мы расплачиваемся сегодня, например, в контексте коронакризиса.
В случае муниципальных школ по интересам владелец, то есть город, сможет просто решить, что он хочет содействовать интеграции целенаправленными действиями в образовании по интересам и сделать это одним из показателей эффективности. Первым делом следует отказаться от учебных групп на разных языках, потому что сейчас, например, в школе по интересам Канутиайя имеются две эстонские и две русские театральные студии, русскоязычный кружок шитья и рукоделия, а в школе по интересам Копли — русскоязычный кружок рисования, кружок электроники и т. д.
Подушный налог как рычаг на пути к изменениям
Система подушного налогообложения спортивных школ кажется весьма ясной, а добавление к этому небольшого критерия по языку обучения в общеобразовательной школе ребенка при расчете пособия — простым. В Таллинне размер пособия для спортивных секций составляет 6 миллионов евро в год, эта сумма распределяется примерно на 160 спортивных секций, где тренируется почти 23 000 детей — это составляет примерно 260 евро на ребенка в год. Это очень важный рычаг, которым можно стимулировать изменения. В случае частных школ по интересам, которые ходатайствуют о получении субсидии на деятельность, дела обстоят уже сложнее. В этом году из 168 таллиннских частных школ по интересам, которые не ведут деятельность в области спорта, субсидию на деятельность от города получило только 23 школы, потому что многие частные школы посещает меньше 100 учеников, а это минимальное количество для получения субсидии. Пособие на одного ученика составляет 41 евро в год, в общей сложности сумма достигает 175 000 евро (для сравнения, небольшой городок Раквере поддерживает свои частные школы по интересам 185 000 евро в год, выплачивая 41 евро на ученика в месяц). Львиную долю государственной поддержки образования по интересам, то есть около 900 000 евро, Таллинн расходует на кружки по интересам в своих общеобразовательных школах. Отдельный вопрос, может ли это быть соринкой в глазу Министерства образования, которое хочет урезать государственную поддержку образования по интересам в местных самоуправлениях? В любом случае этим совсем не довольны частные школы по интересам, от которых не принимаются заявки на эту субсидию. Образование по интересам при общеобразовательной школе, конечно, помогает, например, учителям получать дополнительную зарплату за руководство кружком, а детям удобнее ходить в такие кружки, в то же время это усиливает сегрегацию, так как логически такое образование по интересам проходит на том же языке и в том же коллективе. Поддержка частных школ по интересам со стороны города по сравнению с общей суммой пособий мала, следовательно мала и возможность мотивировать их действовать в том или ином направлении. Быть может, прозрачным и справедливым открытое финансирование частного образования по интересам сделает такая же система подушного налогообложения, как в случае спортивных секций, и тогда их тоже можно будет лучше мотивировать к привлечению учеников.
Образование по интересам будет содействовать интеграции в любом случае, и выиграют от этого все. Нужно просто с чего-то начать.
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