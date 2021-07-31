Исследование показало: вакцинированные могут передавать дельта-штамм столь же легко, как и непривившиеся

По данным ученых, только сочетание этих мер позволит остановить распространение инфекции, а также предупредить появление новых штаммов. Более того, чтобы не позволить вирусу мутировать, вакцинировать необходимо почти всех людей и как можно скорее.

"Как ни странно, если ослабление немедикаментозных методов приходилось на время, когда большинство населения уже было вакцинировано, вероятность появления устойчивого штамма значительно увеличивалась", — предупреждают авторы.

При этом оказалось, что быстрые темпы вакцинации снижают вероятность появления устойчивого штамма коронавируса.

На основании этих данных эксперты призывают политиков и простых людей "рассмотреть возможность сохранения немедикаментозных мер и норм поведения, которые снижают распространение вируса на весь период вакцинации" — то есть продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать скопления людей.

The Hill отмечает, что описанные в Nature выводы подтверждаются новым отчетом американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в котором говорится, что "дельта" штамм коронавируса значительно более заразен и приводит к более тяжелому течению заболевания.

В отчете говорится, что полностью вакцинированные люди могут передавать "дельта" вариант столь же легко, как и не привившиеся. При этом в CDC подчеркивают, что это не свидетельствует о неэффективности вакцин от коронавируса: даже при заражении опасным "дельта" штаммом прививка эффективно защищает от тяжелого течения COVID-19, значительно снижает вероятность госпитализации и смерти от коронавируса.

Отчет основан на данных о заболеваемости в штате Массачусетс, обнародованных в пятницу. Там во время июльской вспышки COVID-19 три четверти заболевших ранее прошли полную вакцинацию от коронавируса. Штамм "дельта" обнаружили в 90% пробах инфицированных.

Как сообщалось, в начале этой недели Центры по контролю и предотвращению заболеваний США изменили свою инструкцию, рекомендовав полностью вакцинированным американцам носить маски в помещениях, особенно когда они находятся в районах с "существенной" и "высокой" вероятностью передачи вируса COVID-19.