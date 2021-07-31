Олимпиадa-2020
31.07.2021, 20:20

Трагедия: борец, который должен был соревноваться в Токио, казнен, как враг государства

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Мадис Калвет
Iran executes champion wrestler Navid Afkari
Iran executes champion wrestler Navid Afkari
Foto: NWRI HANDOUT, EPA/Scanpix
Навид Афкари был одним из сильнейших борцов греко-римского стиля у себя в Иране. Ему предсказывали большое спортивное будущее. Но попасть на Олимпиаду в Токио ему было не суждено. Иранские власти обвинили его в убийстве и казнили.

Считается, что обвинения были сфабрикованы, а признательные показания выбиты под пытками.

За жизнь 27-летнего спортсмена в прошлом году выступал Международный олимпийский комитет, многие знаменитые спортсмены писали письма в его поддержку. Пощадить Афкари просили глава UFC Дана Уайт, а также тогдашний президент США Дональд Трамп. Но правосудие Ирана осталось непреклонным — Навида умертвили через повешение в городе Шираз.

Летом 2018-го весь Иран охватили волнения против девальвации национальной валюты. Участником одного из таких народных выступлений в городе Казерун и оказался Навид со своими братьями. Иранские правоохранительные органы утверждали, что борец не просто во время беспорядков ударил ножом в спину охранника водопроводной компании. Тот скончался, Афкари был арестован за убийство. К этой и без того суровой статье добавили участие в незаконных демонстрациях, оскорбление верховного лидера Ирана, грабеж и богохульство. Спортсмен был приговорен к смерти, его братья — к длительным тюремным срокам (27 и 50 лет).

Апелляционный суд Ирана оставил приговор в силе, а родственники убитого охранника (по законам Ирана у них была возможность помиловать приговоренного к смерти) промолчали.

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