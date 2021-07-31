ВИДЕО | Суперкар Михаэля Шумахера утонул

Уникальный Bugatti EB 110 SS, ранее принадлежавший Михаэлю Шумахеру, был поврежден во время разрушительного наводнения в Германии. Об этом пишет Carscoops.

На видео из TikTok можно заметить, что Bugatti припаркован в гараже вместе с Ferrari 812 Superfast, Ferrari 5757 Superamerica и Mercedes-Benz SLR McLaren 722.

Во время наводнения потоп добрался до гаража. Видео не дает четкого представления об ущербе, нанесенном Bugatti. Тем не менее, повсюду в помещении можно заметить грязь, оставшуюся после затопления. Она есть и на боковых порогах редкой EB 110 SS. Судя по всему, уровень воды был достаточно высок, чтобы она попала в кабину Bugatti.

Шумахер купил Bugatti EB 110 SS в 1994 году, когда был на пути к первому чемпионскому титулу в Формуле 1. Немец владел автомобилем до 2003 года, тогда автомобиль был продан Modena Motorsport. В 2010 году Bugatti вновь сменила владельца, тогда пробег суперкара составлял 4626 км.

Автомобиль оснащен 3,5-литровым двигателем V12 с турбонаддувом мощностью 603 л.с. и 649 Нм крутящего момента. EB 110 SS мог набирать ”сотню” за три секунды, а максимальная скорость составляла 355 км/ч