Нигерийские легкоатлеты устроили акцию протеста в олимпийской деревне. Они не выступят на Играх из-за ошибки на допинг-контроле

Все легкоатлеты, претендующие на участие в Токио-2020, должны были сдать минимум три внесоревновательных теста перед турниром. Федерация легкой атлетики Нигерии брала тесты у своих спортсменов, тренирующихся в США (их было всего 10), но, как выяснилось позже, эти тесты были взяты с нарушениями правил WADA, так что их признали недействительными.

Когда спортсменов отстранили, Федерация выпустила заявление, в котором говорится, что эти атлеты ”являлись запасными или вовсе студентами”.

Отстраненные спортсмены вышли на акцию протеста в олимпийской деревне с плакатами, на которых, в частности, было написано ”мы не запасные, а потенциальные призеры”.

Среди отстраненных — несколько рекордсменов Африки и медалисты различных турниров.

”В мое 25-летие я узнала, что не могу выступать на Олимпиаде в Токио из-за халатности федерации, которую я должна была представлять на соревнованиях. Я даже объяснить сейчас не могу, насколько сильно разбито мое сердце. Мне кажется, что это какой-то ночной кошмар.

Я думаю обо всех часах тренировок, обо всех моментах, когда мое тело сводило от боли, но я напоминала себе: ”Это того стоит”, просто чтобы продолжать идти вперед, жертвуя временем с близкими … И все, что теперь у меня осталось, — это чувство разочарования”, — рассказала рекордсменка Африки в метании молота Аннетт Эчикунвоке.

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