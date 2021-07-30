30.07.2021, 19:01
ОИ-2020 | Сборную США дисквалифицировали сразу после победы(23)
Фото: Scanpix
Сборная США получила дисквалификацию после лучшего времени в квалификации в смешанной эстафете 4х400 м на Олимпийских играх в Токио.
В составе сборной США выступали Элайджа Гудвин, Линна Ирби, Тэйлор Мэсон и Брайс Дэдмон.
Американских бегунов дисквалифицировали за нарушение технического регламента — они некорректно провели процедуру передачи эстафетной палочки.
В финале, который состоится завтра, 31 июля, выступят команды Польши, Нидерландов, Ямайки, Великобритании, Бельгии, Ирландии, Германии и Испании.
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