Мнение
31.07.2021, 11:31

Хельме сформулировал главный вопрос выборов: с Кылвартом или без Кылварта

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Владимир Свет
Tallinn, 20.03.2020. Vladimir Svet Kesklinna linnavalitsuses oma asju pakkimas ja telefoni teel suhtlemas Presidendi kantselei ametnikuga.
Tallinn, 20.03.2020. Vladimir Svet Kesklinna linnavalitsuses oma asju pakkimas ja telefoni teel suhtlemas Presidendi kantselei ametnikuga.
Foto: Jaanus Lensment
Старейшина Ласнамяэ Владимир Свет поделился мнением относительно грядущих муниципальных выборов.

Март Хельме сказал, что основная цель EKRE на местных выборах — любой ценой отправить Центристскую партию в оппозицию. Этим он оказал услугу всем партиям, идущим на выборы в Таллинне, потому что сформулировал по сути главный вопрос выборов: станет Кылварт следующим мэром или нет.

Сегодня ясно, что настоящего идеологического противостояния на местных выборах не будет. Все партии, несомненно, являются сторонниками, так называемой зеленой повестки — они будут соревноваться только в том, насколько резко и радикально должен произойти зеленый поворот. С этим согласны даже EKRE и ”Отечество”, хотя в то же время они стараются поддерживать связь со своими чуть более скептически настроенными к зеленой повестке избирателями.

Городская политика в области велосипедного движения также не станет главной темой выборов. В конце концов, никто не оспаривает необходимость строительства велодорожек и поощрение передвижения на велосипеде. Вероятно, наиболее ”зеленые” кандидаты начнут полемизировать о том, какую зарубежную практику Таллинн должен перенять, будь то мусорки для велосипедистов, популяризация грузовых велосипедов и тому подобное. Вероятно, мы близки к компромиссу, согласно которому все, включая убежденных автолюбителей и пешеходов, выиграют от хорошей инфраструктуры для велосипедистов.
Вряд ли можно ожидать мировоззренческих дебатов по поводу основных инвестиционных планов нынешних городских властей, таких как реконструкция Горхолла, строительство Таллиннской больницы и олимпийского бассейна в Ласнамяэ. Нюансы этих проектов можно обсуждать, но это не меняет главного — эти проекты необходимо реализовать.

Конечно, будет интересно посмотреть, как Хельме будет добиваться поддержки жителей Ласнамяэ в ситуации, когда его коллега по партии называл местных русских ”паразитирующими тиблами”, а его собственный сын и нынешний глава EKRE с удовольствием смаковал в соцсетях подробности избиения дубинкой участников событий ”Бронзовой ночи”. Услышим ли впервые извинения от Хельме? Или вообще с удивлением обнаружим, что партия EKRE с самого начала была единственным защитником местных русских? В любом случае это на это будет интересно посмотреть.

Видимо, нас ждет некая интрига по поводу будущего русской школы. Если для Партии реформ, социал-демократов и ”Отечества” закрытие русских школ всегда было классическим обещанием, то EKRE, которая держалась от этой темы подальше во времена предыдущего правительства, теперь оказалась перед трудным выбором: стоит ли пытаться получить для своего первого номера Хельме приемлемое количество голосов на выборах и в то же время рисковать потерей своих основных избирателей. В одном можно быть уверенным: отстранение Кылварта с поста мэра будет означать сворачивание русскоязычных муниципальных школ. Вопрос будет в том, насколько важен этот вопрос для среднестатистического жителя Таллинна.

Одним очевидным изменением, с которым столкнется город при смене Центристской партии на многоликую коалицию, станет снижение способности мэрии действовать последовательно и решительно. Быстрые и конкретные решения, к которым мы привыкли за кризисные полтора года, сменятся на долгие дискуссии между четырьмя-шестью коалиционными партнёрами. Будет меньше принципиальных решений и больше компромиссов по аналогии с тем, как действуют в Эстонии правительства на уровне государства. В конечном итоге, каждый избиратель будет сам решать, что для него важнее.

Таким образом, на этих выборах не будет бОльшей интриги, чем вопрос о том, станет ли следующим мэром Михаил Кылварт или кто-то другой. А вот кто это ”другой” — Михал, Хельме или еще кто-нибудь — будет решаться в кулуарах антицентристского фронта.

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