Хельме сформулировал главный вопрос выборов: с Кылвартом или без Кылварта(51)
Март Хельме сказал, что основная цель EKRE на местных выборах — любой ценой отправить Центристскую партию в оппозицию. Этим он оказал услугу всем партиям, идущим на выборы в Таллинне, потому что сформулировал по сути главный вопрос выборов: станет Кылварт следующим мэром или нет.
Сегодня ясно, что настоящего идеологического противостояния на местных выборах не будет. Все партии, несомненно, являются сторонниками, так называемой зеленой повестки — они будут соревноваться только в том, насколько резко и радикально должен произойти зеленый поворот. С этим согласны даже EKRE и ”Отечество”, хотя в то же время они стараются поддерживать связь со своими чуть более скептически настроенными к зеленой повестке избирателями.
Городская политика в области велосипедного движения также не станет главной темой выборов. В конце концов, никто не оспаривает необходимость строительства велодорожек и поощрение передвижения на велосипеде. Вероятно, наиболее ”зеленые” кандидаты начнут полемизировать о том, какую зарубежную практику Таллинн должен перенять, будь то мусорки для велосипедистов, популяризация грузовых велосипедов и тому подобное. Вероятно, мы близки к компромиссу, согласно которому все, включая убежденных автолюбителей и пешеходов, выиграют от хорошей инфраструктуры для велосипедистов.
Вряд ли можно ожидать мировоззренческих дебатов по поводу основных инвестиционных планов нынешних городских властей, таких как реконструкция Горхолла, строительство Таллиннской больницы и олимпийского бассейна в Ласнамяэ. Нюансы этих проектов можно обсуждать, но это не меняет главного — эти проекты необходимо реализовать.
Конечно, будет интересно посмотреть, как Хельме будет добиваться поддержки жителей Ласнамяэ в ситуации, когда его коллега по партии называл местных русских ”паразитирующими тиблами”, а его собственный сын и нынешний глава EKRE с удовольствием смаковал в соцсетях подробности избиения дубинкой участников событий ”Бронзовой ночи”. Услышим ли впервые извинения от Хельме? Или вообще с удивлением обнаружим, что партия EKRE с самого начала была единственным защитником местных русских? В любом случае это на это будет интересно посмотреть.
Видимо, нас ждет некая интрига по поводу будущего русской школы. Если для Партии реформ, социал-демократов и ”Отечества” закрытие русских школ всегда было классическим обещанием, то EKRE, которая держалась от этой темы подальше во времена предыдущего правительства, теперь оказалась перед трудным выбором: стоит ли пытаться получить для своего первого номера Хельме приемлемое количество голосов на выборах и в то же время рисковать потерей своих основных избирателей. В одном можно быть уверенным: отстранение Кылварта с поста мэра будет означать сворачивание русскоязычных муниципальных школ. Вопрос будет в том, насколько важен этот вопрос для среднестатистического жителя Таллинна.
Одним очевидным изменением, с которым столкнется город при смене Центристской партии на многоликую коалицию, станет снижение способности мэрии действовать последовательно и решительно. Быстрые и конкретные решения, к которым мы привыкли за кризисные полтора года, сменятся на долгие дискуссии между четырьмя-шестью коалиционными партнёрами. Будет меньше принципиальных решений и больше компромиссов по аналогии с тем, как действуют в Эстонии правительства на уровне государства. В конечном итоге, каждый избиратель будет сам решать, что для него важнее.
Таким образом, на этих выборах не будет бОльшей интриги, чем вопрос о том, станет ли следующим мэром Михаил Кылварт или кто-то другой. А вот кто это ”другой” — Михал, Хельме или еще кто-нибудь — будет решаться в кулуарах антицентристского фронта.