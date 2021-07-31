За рубежом
31.07.2021, 21:20

30 лет назад советский ОМОН расстрелял литовский пограничный пост. Интервью с выжившим

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Таави Минник
Vilnus, OMON, viimane päev
Vilnus, OMON, viimane päev
Foto: Jevgeni Kapov
31 июля состоится 30 годовщина событий в Медининкай — в этот день в 1991 году рижский ОМОН напал на литовские пограничные посты в городе Медининкай. Напавшие устроили массовую казнь литовских таможенников, и 8 человек были убиты — получили пулю в затылок. Но одному человеку удалось выжить после такого ранения. Это Томас Щернас, который остался инвалидом, и стал пастором протестанской кальвинистской церкви. Удивительный человек с удивительной судьбой. Читайте интервью Delfi c Томасом Щернасом.

Что Вы помните об этом судьбоносном дне, когда был атакован пограничный пост Медининкай? Что тогда произошло?

Ночью напали с двух сторон. На нападавших была военная форма без опознавательных знаков, они были в спортивной обуви на резиновой подошве, при себе имели оружие, похожее на автоматическую винтовку (7,62-мм самозарядный карабин Симонова) с добавленным глушителем звука, пистолеты. Нападавшие говорили по-русски. Они ворвались в помещение и приказали лечь на пол, одного нашего привели снаружи. Стали стрелять в головы, но в темноте я не понял, что произошло. Звука выстрела не было, только небольшой звук передергивания затвора и удар пули.

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