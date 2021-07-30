8 августа будут подняты государственные флаги в честь участвовавших в Олимпиаде спортсменов

Министр культуры Аннели Отт призвала всех выразить уважение эстонским олимпийцам за их самоотверженность, упорство и достигнутые результаты, вывесив сине-черно-белые триколоры в последний день Олимпийских игр. ”Эстония беспрецедентно представлена в 14 видах спорта и мы заработали две медали, то есть уже сейчас эти Игры являются для нас особенными, однако я желаю успеха и всем тем, чье испытание еще впереди”, — сказала она.

Эстонская женская борная по фехтованию в составе Ирины Эмбрих, Юлии Беляевой, Эрики Кирпу и Катрины Лехис во вторник выиграла на Олимпийских играх в Токио историческое золото в командном зачете. Кроме того, Катрина Лехис выиграла 24 июля бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях. Всего в Олимпийских играх в Токио участвуют 34 спортсмена от Эстонии, а также тренеры и персонал сборной.

В соответствии с изданным в четверг постановлением правительства, государственные учреждения поднимут эстонские флаги в последний день Олимпийских игр в Токио, то есть 8 августа. В честь эстонских олимпийцев флаги могут поднять также все жилые дома, предприятия, учреждения и организации. Эстонский флаг поднимается на рассвете, но не позднее 8.00 утра, а опускается с закатом.