«Будь в форме!» новый маркетинговый тренд от Минской «Столицы»

Трехкратный чемпион Беларуси минская «Столица» объявила о старте кампании «Будь в форме!». Дизайн новой футбольной формы станет уникальным: футболку разделили на 356 частей, и каждый болельщик или компания могут предложить нанести на неё свой элемент.

В качестве информации для нанесения можно предложить логотип, имя, слоган, фото, слова для любимого человека, профиль в социальной сети, телефон. На сайте проекта говорится, что разместят даже предложение выйти замуж и другие оригинальные идеи.

«Мы реализуем важную и интересную задачу: объединить болельщиков и представителей бизнеса, профессиональных спортсменов и воспитанников нашей футбольной академии вокруг клуба. Мы хотим дать возможность каждому рассказать свою историю, показать себя или свой проект и навсегда стать частичкой мини-футбольного клуба «Столица», - прокомментировал проект генеральный менеджер минчан Андрей Медведев.

Проект уникален и не имеет аналогов в мире. В летнее межсезонье клубы, как правило, меняют игровую форму и удивляют болельщиков и спортивную аудиторию. В своей кейсе «Столица» пошла по пути объединения сразу нескольких трендов: начиная от создания вокруг клуба социального капитала и спортивного комьюнити до краудфандинга, когда каждый может стать инвестором.