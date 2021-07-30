Что пишут наши спортсмены в инстаграме и фэйсбуке? Обзор соцсетей от RusDelfi

Тренер Хенри Хейн поделился в инстаграме видео, как новозеландские спортсмены встречают новых чемпионок по гребле! "Быть частью Олимпийских игр — это поистине мечта, которая сбылась" — комментирует он происходящее.

Дина Эллерманн в своём инстаграме показала памятку, как проходит церемония награждения. Жаль, что эта церемония прошла мимо эстонской наездницы.

Плавец Крегор Зирк показал в инстаграме, как отмечена эстонская зона в бассейне. "Тейпа не хватило, поэтому так" — объяснил он странно выглядящую разметку.

Также очень странным ему показалось наличие санитайзера возле тумбочек в бассейне. "Они что, действительно ожидают от пловцов, что те будут дезинфицировать руки перед заплывами?" — удивился спортсмен.

Наши спортсмены благодарят город Саку за возможность провести там лагерь перед отправкой в Токио. Как видно на фото, местные поддерживают эстонцев!

Лучница Реэна Пярнат ответила на вопросы подписчиков:

Как измеряют пульс у спортсменов во время матчей?

- пульс измеряется с помощью "волшебных" камер и программного обеспечения от Panasonic. Анализируются микро-движения на нашей коже. Нет никаких приборов, которые были бы прикреплены к самим спортсменам. Это хорошо, но в то же время немного ограничивает, потому что пульс получается считывать только в определённые моменты, не все время.

Насколько "сумасшедшая" ночная жизнь в Олимпийской деревне?

- Я бы не сказала, что она очень сумасшедшая. Ну за исключением очередей за кофе по утрам и в прачечную по вечерам. Правда в том, что она сумасшедшая ровно настолько, насколько ты хочешь сделать её сумасшедшей для себя. А я, пожалуй, более спокойный человек.

Также поделилась фотографией подарков, которые получила, как участница Олимпиады. В числе самых дорогих презентов — телефон и наушники от фирмы Samsung.

Тренер Катрины Лехис выложила фото своей спортсменки с президентом Керсти Кальюлайд.

Гребцы спросили у подписчиков, какое бы они дали название, если бы команда гребцов была бы Бойз-бэндом.