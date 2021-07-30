Драма: латвийская бегунья из-за боли не смогла завершить дистанцию и расплакалась

Из каждого предварительного забега на 800 метров в полуфинал автоматические проходили трое лучших сппортсменок (еще шестерых добирали по времени). Всего в квалификации выступали 46 участниц.

Чтобы квалифицироваться в полуфинал из забега, где выступала Велвере, требовалось пробежать за 2.02,05. Это на 0,1 секунды хуже, чем в этом сезоне бежала Лига (2.01,95 в начале июня в Венгрии, личный рекорд — 2.00,75). Результат победительницы забега француженки Ренелле Ламот — 2.01,92. А лучшее время в квалификации среди всех участниц показала Натойя Гул из Ямайки — 1.59,83.

Лига Велвере вышла на старт своего забега с тейпами на правой ноге в области бедра и колена: повреждение латвийская бегунья получила еще до отправления в Японию, но надеялась восстановиться до начала соревнований. Она стартовала по седьмой дорожке, но пробежала лишь несколько метров — боль в ноге была слишком сильной. Лига была вынуждена сойти с дистанции. В подтрибунные помещения спортсменка уходила в слезах.

Для Велвере это была дебютная Олимпиада в карьере. После своего выступления в разговоре с журналистами спортсменка не скрывала, что получила повреждение незадолго до вылета в Токио. Была возможность не стартовать на Олимпиаде, но легкоатлетка захотела бороться до конца, несмотря на боль в ноге.

"По ходу тренировки возникла небольшая проблема. Со временем она стала большой", — рассказала Велвере журналистам, не скрывая слез.

"По приезду в Японию медики делали все возможное, чтобы у меня была возможность выйти на старт. Это был определяющий момент — смогу ли я или нет. В забеге пыталась пробежать столь далеко, сколько могла, но нога просто не работала. Боль была настолько сильной, что не помогало ничего", — Велвере была очень расстроенной своим выступлением.