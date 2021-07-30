Олимпиадa-2020
30.07.2021, 14:13

Мемы про фехтование захватили интернет. Есть на них и эстонские олимпийские чемпионки

 
Мария Шевчук
Instagram
Победа эстонских фехтовальщиц заполонила экраны смартфонов, телевизоров и компьютеров. Фехтование везде: в новостях, видео, а, самое главное, в мемах. К ним мы сегодня и обратимся.

Фехтование — отличный вид спорта. Особенно в ковидные времена.

Или всё началось еще раньше? Да, пожалуй дело не в карантине. Шутки про пчеловодов и схожесть защитных шлемов для фехтования с амуницией пчеловодов хоть и стары как мир, остаются некой классикой.


fenc

Готовиться к апокалипсису нужно с умом! Нет шпаги и формы? Не беда — туалетная бумага и ершик в помощь.

В англоязычном интернете часто поводом для шуток становится игра слов. Слово fencing имеет два значения — ”забор” и ”фехтование”.

На картинке изображены два спортсмена, сражающиеся ”заборами” вместо шпаг. Подпись гласит: ”Фехтование. Что-то пошло не так, но всё ещё выглядит круто”.

Сами тоже фехтовальщицы/ки не упустят шанса посмеяться сами над собой и тем, как их вид спорта видят со стороны.

И пользователи тик-тока туда же!

@s.anech

И так всегда #фехтование #фехтованиенарапирах

♬ оригинальный звук - Anka Smak

Здесь, например, юмор завязан на схожести фехтовального поединка и того, как несладко пришлось всем нам в 2020-м году. Ведь прошлый год буквально ”атаковал” нас, как показывают создатели видео.

@imanblow

Sound about right #Fencing #FencingTikTok #Fyp #ForYourPage

♬ original sound - Imanblowusa

Или просто смешные ролики

Перевод
США: думают, что они лучшие в фехтовании
Тем временем Индия:

@hiiirotosan

i'm unde the wate #india #trend #america #lol #fencing #meme

♬ original sound - Hiroto

Аниме-версия наших спортсменок и их поза напомнили людям мем с унижением лягушки Pepe, которая уже много лет является героем различных мемов и юмористических комиксов.

Ну и отдельная категория мемов — это мемы, связанные с мушкетерами, в частности с легендарной ролью актера Михаила Боярского.
Влияние фехтования на организм налицо!


Фехтование поистине захватило всех. Во всяком случае в Эстонии уж точно. Теперь самым жизненным мемом можно, пожалуй, считать этот.


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