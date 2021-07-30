Мемы про фехтование захватили интернет. Есть на них и эстонские олимпийские чемпионки

Фехтование — отличный вид спорта. Особенно в ковидные времена.

Или всё началось еще раньше? Да, пожалуй дело не в карантине. Шутки про пчеловодов и схожесть защитных шлемов для фехтования с амуницией пчеловодов хоть и стары как мир, остаются некой классикой.





Готовиться к апокалипсису нужно с умом! Нет шпаги и формы? Не беда — туалетная бумага и ершик в помощь.

В англоязычном интернете часто поводом для шуток становится игра слов. Слово fencing имеет два значения — ”забор” и ”фехтование”.

На картинке изображены два спортсмена, сражающиеся ”заборами” вместо шпаг. Подпись гласит: ”Фехтование. Что-то пошло не так, но всё ещё выглядит круто”.

Сами тоже фехтовальщицы/ки не упустят шанса посмеяться сами над собой и тем, как их вид спорта видят со стороны.

И пользователи тик-тока туда же!

Здесь, например, юмор завязан на схожести фехтовального поединка и того, как несладко пришлось всем нам в 2020-м году. Ведь прошлый год буквально ”атаковал” нас, как показывают создатели видео.

Или просто смешные ролики

Перевод

США: думают, что они лучшие в фехтовании

Тем временем Индия:

Аниме-версия наших спортсменок и их поза напомнили людям мем с унижением лягушки Pepe, которая уже много лет является героем различных мемов и юмористических комиксов.

Ну и отдельная категория мемов — это мемы, связанные с мушкетерами, в частности с легендарной ролью актера Михаила Боярского.

Влияние фехтования на организм налицо!





Фехтование поистине захватило всех. Во всяком случае в Эстонии уж точно. Теперь самым жизненным мемом можно, пожалуй, считать этот.



