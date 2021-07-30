Смарт-часы, которые подойдут Джеймсу Бонду

Персональный помощник и консультант по здоровью В качестве инструмента повышения личной эффективности новые смарт-часы Huawei также имеют функцию помощника, отображающую выполняемые задачи, дающую обзор звонков, выводящую данные тренировок и помогающую быстро найти нужную информацию - точно так же, как это сделал бы помощник Бонда. Только в новых часах имя умного помощника не Манипенни, а Селия.

Чтобы успешно выполнять типичные для топ-агента ежедневные миссии, система GPS-навигации смарт-часов серии Watch 3 помогает пользователю найти верный маршрут как в городе, так и на природе. «В этих часах действительно есть персональный помощник, благодаря которому пользователь может получить всю необходимую информацию со своего запястья, не поднимая телефонную трубку», - подтверждает Мишина.

Мощная поддержка Как и профессиональная команда поддержки Джеймса Бонда, новые смарт-часы Huawei оснащены исключительно мощными технологиями, сопоставимыми со смартфоном. Благодаря новой операционной системе, смарт-часы легко синхронизируются не только с устройствами под управлением операционной системы Harmony OS 2, но и с телефонами как на Android, так и с iOS. Удобное решению e-Sim позволяет совершать телефонные звонки и обмениваться сообщениями прямо с запястья.

При том, что новый модельный ряд отличается стильным дизайном, каждый владелец может сделать часы уникальными благодаря более чем 200 различным заставкам, которые можно менять в соответствии с повседневными потребностями – например, в зависимости от выбранной одежды.

Корпус как бронежилет По-бондовски классические и стильные смарт-часы Watch 3 изготовлены из прочных материалов и на часах не остаются царапины даже если их попробовать поцарапать острым предметом. «Нержавеющая сталь и титан отличаются как прочностью, так и красивым дизайном, который любой мистер или мисс Бонд смогут дополнить 22-миллиметровым ремешком для часов из кожи или других материалов», - объясняет эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.

Сочетая в себе стильный внешний вид классических часов, возможности спортивных часов и мощность смартфона, новая серия смарт-часов Huawei Watch 3 теперь позволяет оставлять различные устройства дома и организовывать все свои повседневные задачи прямо с вашего запястья – и все это с помощью всего одного устройства.

«Голосовой помощник Селия, установленный на смарт-часах Watch 3, поможет быстро выполнять все эти задачи, и вы также можете сохранить важную информацию на ходу с помощью функции голосовых заметок (Voice Memo)», - приводит эксперт по технологиям примеры функциональности новых моделей часов Huawei.

Также новые часы серии Watch 3 предлагают больше возможностей для мониторинга показателей вашего здоровья, чем предыдущие модели. «Помимо выросшего во время пандемии интереса к измерению температуры кожи и содержания кислорода в крови, новые часы могут, например, определять, когда человек упал, и сообщать об этом экстренному контакту», - привела Екатерина Мишина некоторые примеры многочисленных функций, связанных с мониторингом здоровья.

Персональный помощник может переключиться с заботы о вашем здоровье и стать консультантом по качеству сну или тренером - в зависимости от того, хочет ли пользователь совета о том, как лучше спать, снизить стресс или улучшить свои достижения во время тренировок. Все данные сохраняются в приложении о здоровье и их можно проанализированы в любое время.

Достойная топ-агента надежность



Чтобы обеспечить хорошую физическую форму пользователю новых смарт-часов, в серии Watch 3 можно выбирать из почти 100 различных тренировок и отслеживать различные данные своей активности и здоровья. В то же время часы можно протестировать и в более экстремальных видах спорта - например, даже во время дайвинга.

Важной особенностью серии смарт-часов Watch 3 является аккумулятором с длительным сроком работы, что будет удобно любителям спорта, путешественникам, а также сторонникам быстрого образа жизни, которые постоянно находятся в движении и нуждаются в часах на руке, а не в проводе зарядного устройства. «Например, Huawei Watch 3 Pro можно использовать с интерактивными приложениями до 5 дней в обычном режиме и до 21 дня в режиме экономии заряда батареи, а для смарт-часов Huawei Watch 3 эти показатели составляют соответственно 3 дня и 14 дней», - отметила Екатерина Мишина.

Новая серия смарт-часов Huawei представлена на рынке моделями Watch 3 и Watch 3 Pro. Более подробную информацию о продукции можно найти на официальном сайте Huawei.