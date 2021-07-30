История повторяется: "Левадия" в очередной раз проиграла в Еврокубке

В четверг, 29 июля, на "А. Ле Кок Арене" в Таллинне прошел ответный матч второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором "Левадия" уступила ирландскому "Дандолку" со счетом 1:2 и вылетела из турнира. Игра собрала достаточно много болельщиков и на удивление, желающих посмотреть игру в живую было не намного меньше чем в игре "Флоры" с "Легией" во вторник.

В связи с тем что Уефа отменила правило ”выездного гола”, а первая игра в Ирландии закончилась со счетом 2-2, то исход противостояния должен был решится именно в этой игре. Цена ошибки была очень велика поэтому команды начали игру достаточно осторожно, первые 10-15 минут просто присматриваясь к друг другу. Уже практически в первой опасной атаке на 17 минуте "Левадия" открыла счет, красивым голом отметился Эрнест Аджийри. Очень красивый сольный проход и удар в дальний верхний угол стал результативным. После гола ”Левадия” начала играть от обороны и совсем закрылась на своей половине. Ирландцы наращивали давление и создавали моменты, так один из ударов попал в перекладину. Под занавес первого тайма и вовсе сравняли счет, отметился Давид Макмиллан. Так, получив гол в раздевалку, на перерыв команды и ушли при счете 1-1.

Второй тайм начался сумбурно и обе команды играли достаточно аккуратно, ведь любой гол мог решить исход встречи. У ”Левадии” самым опасным игроком на поле был Эрнест Аджийри — но в середине тайма произошла замена и после нее cовсем не многочисленные атаки Таллинцев совсем сошли на нет, а в атаке совсем пропала какая либо инициатива. Все указывало на то, что мы увидим дополнительное время, но кульминацией встречи, воспользовавшись ошибкой ”Левадии”, стал гол полузащитника Вила Петчинга. Уже на последних секундах ”Левадия” пошла в последний штурм и заработала угловой. На этот угловой побежал даже вратарь, а все болельщики коллективно начали скандировать ”Левадия” и на какое-то мгновение казалось, что может произойти чудо и счет сравняется, но, к сожалению, этого не произошло.

B итоге 2:1. Для "Левадии" евросезон на этом завершен, а "Дандолк" ждет двухматчевая дуэль с нидерландским "Витессом".