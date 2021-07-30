30.07.2021, 10:04
ОИ-2020 | Эстонский яхтсмен Карл-Мартин Раммо выиграл этап в классе "Лазер". Впереди — решающий заезд
Foto: Hendrik Osula
У Карла-Мартина весь турнир на Олимпиаде в Токио складывается пока как на качелях — победы на этапах чередуются с провалами.
Так и теперь, уверенная победа на девятом этапе случилась после провала на восьмом — только 25 место и худший результат среди всех заездов Карла-Мартина.
Пока Раммо идет в общем зачете 14-м. Впереди — последний, десятый заезд и медальная гонка.
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