Третья волна: пожалуйста, без паники

Однако на самом деле кризис гораздо более многогранен и касается не только права на охрану здоровья. Испания демонстрирует пример того, что может произойти, если полагаться только на индекс заболеваемости.

Covid-коррида?

Важный прецедент, ставящий под сомнение пропорциональность некоторых вводимых карантинных мер, появился благодаря недавнему решению Конституционного Суда Испании. Шестью голосами против пяти суд постановил незаконность ограничительных мер в режиме повышенной готовности во время первой вспышки COVID-19. Суд постановил, что решение о применении мер, столь интенсивно ограничивающих основные права, должно было приниматься парламентом, а не правительством, поскольку Конституция предусматривает, что чем строже ограничения, тем выше уровень принятия решений.

Как отмечалось выше, решение Конституционного Суда Испании было принято с перевесом в один голос. Действующее правительство Испании отнеслось этому решению с критикой. Министр обороны Испании считает, что судьи лишены чувства государственной идентичности. Кроме того, вице-председатель Суда призналась, что на нее было оказано давление со стороны известного испанского политика и бывшего вице-премьера с целью принятия проправительственного решения.

В обществе Эстонии также бытует мнение, что критика и оспаривание ограничений, введенных правительством, равносильны отрицанию пандемии. Поэтому наибольшую угрозу основным правам в Эстонии представляет не государственная власть, а те люди, которые не считают, что правительство обязано соблюдать Конституцию в борьбе с пандемией.