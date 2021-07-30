ОИ-2020 | Эстонец Расмус Мяги без проблем квалифицировался в полуфинал 400 м с барьерами

В своем забеге он был вторым, проиграв лишь американцу Раи Бенджамину. Расмус и Раи стали единственными, кто выбежал из 49 секунд в своем квалификационном забеге. По сути, они бросили бежать, когда выход в следующую стадию был уже ясен и спокойно финишировали без темпа.