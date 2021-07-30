Олимпиадa-2020
30.07.2021, 06:05

ОИ-2020 | Эстонец Расмус Мяги без проблем квалифицировался в полуфинал 400 м с барьерами

 
Rasmus Mägil jääb seljataha raske, kuid paljuski ka õpetlik hooaeg. Olukorra parandamiseks pole palju aega. Tōkyō olümpiani on jäänud vaid kümme kuud.
Rasmus Mägil jääb seljataha raske, kuid paljuski ka õpetlik hooaeg. Olukorra parandamiseks pole palju aega. Tōkyō olümpiani on jäänud vaid kümme kuud.
Foto: REUTERS/SCANPIX
На Олимпийский играх в Токио стартовала легкоатлетическая часть соревнований. Расмус Мяги, эстонский спортсмен, с результатом 48,73 вышел в полуфинал соревнований.

В своем забеге он был вторым, проиграв лишь американцу Раи Бенджамину. Расмус и Раи стали единственными, кто выбежал из 49 секунд в своем квалификационном забеге. По сути, они бросили бежать, когда выход в следующую стадию был уже ясен и спокойно финишировали без темпа.

Всего же, по итогам пяти квалификационных этапов, у Расмуса седьмое время дня из тех, кто пробился в полуфинал.

Полуфинальные забеги на дистанции 400 метров с барьерами состоятся 1 августа, финал — 3 августа.

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