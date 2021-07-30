30.07.2021, 06:05
ОИ-2020 | Эстонец Расмус Мяги без проблем квалифицировался в полуфинал 400 м с барьерами
Foto: REUTERS/SCANPIX
На Олимпийский играх в Токио стартовала легкоатлетическая часть соревнований. Расмус Мяги, эстонский спортсмен, с результатом 48,73 вышел в полуфинал соревнований.
В своем забеге он был вторым, проиграв лишь американцу Раи Бенджамину. Расмус и Раи стали единственными, кто выбежал из 49 секунд в своем квалификационном забеге. По сути, они бросили бежать, когда выход в следующую стадию был уже ясен и спокойно финишировали без темпа.
Всего же, по итогам пяти квалификационных этапов, у Расмуса седьмое время дня из тех, кто пробился в полуфинал.
Полуфинальные забеги на дистанции 400 метров с барьерами состоятся 1 августа, финал — 3 августа.
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