СЕГОДНЯ | Расмус Мяги в погоне за медалью Олимпиады в Токио

Квалификационный забег Расмуса начнется в 05:57 по таллиннскому времени. Напомним, что на Олимпиаде 2016 года Расмус занял общее 6 место с результатом 48,40 с.

В первый день розыгрыша медалей в легкой атлетике станет известен только один олимпийский чемпион — в беге на 10 000 метров у мужчин. Финальный забег — в 14:30

Ну а мы болеем также за яхтсмена Карла-Мартина Раммо, которому предстоит выступить на 9 и 10 этапе в классе "Лазер".

Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.