30.07.2021, 01:10
СЕГОДНЯ | Расмус Мяги в погоне за медалью Олимпиады в Токио
Foto: Ilmar Saabas
В пятницу, 30 июля, на Олимпийский играх в Токио стартует легкая атлетика. Эстонец Расмус Мяги попробует сделать то, что не получилось в Рио — завоевать олимпийскую медаль в беге с барьерами на дистанции 400 метров.
Квалификационный забег Расмуса начнется в 05:57 по таллиннскому времени. Напомним, что на Олимпиаде 2016 года Расмус занял общее 6 место с результатом 48,40 с.
В первый день розыгрыша медалей в легкой атлетике станет известен только один олимпийский чемпион — в беге на 10 000 метров у мужчин. Финальный забег — в 14:30
Ну а мы болеем также за яхтсмена Карла-Мартина Раммо, которому предстоит выступить на 9 и 10 этапе в классе "Лазер".
Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.