ФБК нашел у телеведущих канала "Россия" Скабеевой и Попова недвижимость на 300 млн рублей

Как выяснили в ФБК, им принадлежат две квартиры в Москве. Одна площадью в 105 кв. метров и стоимостью в 45 млн рублей. И вторая — в жилом комплексе ВТБ Арена Парк, который находится неподалеку от студии ВГТРК. Речь идет о квартире площадью в 170 кв. метров, стоимость которой с отделкой и ремонтом оценили в 130 миллионов рублей. "В квартире 3 спальни, 4 санузла, прекрасный вид на парк и стадион Динамо", — утверждается в расследовании.

Кроме того, в этом же комплексе у Попова и Скабеевой есть еще и нежилая недвижимость — помещение с отдельным входом на первом этаже, также за 130 млн рублей. Его площадь составляет 180 кв. метров.

Не самые высокооплачиваемые пропагандисты в РФ

В 2020 году издание The Insider опубликовало расследование о размерах доходов 13 самых известных пропагандистов российского ТВ. Как указано в расследовании, "сведения о доходах" были получены от источника, имеющего доступ к базам российской Федеральной налоговой службы. Проверка показала, что содержащаяся в базах информация об официальных заработках соответствует действительности, пишет DW.

Согласно данным издания, Евгений Попов и Ольга Скабеева занимают седьмое-восьмое место в рейтинге. Годовой доход Евгения Попова составляет 12,9 млн руб. Официальный заработок Ольги Скабеевой — 12,8 млн руб, что, как отмечает издание, "даже выше официального заработка министра обороны Сергея Шойгу, он довольствуется 12,6 млн". При этом, указывает The Insider, доходы ведущих складываются из двух источников: выплат от телеканала "Россия", а также его головного холдинга ВГТРК, полностью принадлежащего государству. Никакой коммерческой деятельностью они не занимаются.

Ранее стало известно, что Евгений Попов собирается участвовать в выборах в Госдуму от "Единой России" по Кунцевскому одномандатному округу в Москве.