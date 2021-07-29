Чемпионат континента: Литва огорчила Египет, но не смогла выйти из группы
Чемпионат Континента проходит по традиционной формуле – первый этап из двух групп по четыре команды, и дальнейшие матчи плей-офф для сильнейших. Группу А составили Таиланд (хозяева турнира), Узбекистан, Мозамбик и Косово, в группу В попали Иран, Египет, Таджикистан и Литва.
В группе А соревнования стартовали с матча Узбекистан – Косово, в котором победу праздновали более опытные футболисты из Средней Азии (6:3). В другом матче первого тура хозяева турнира в борьбе сломили сопротивление Мозамбика (6:4). В группе В Иран и Египет начали выступления с «сухих» побед: но если иранцы, на правах фаворита всего турнира, крупно обыграли литовцев (5:0), то египтяне с большим трудом удержали положительный результат в матче с Таджикистаном (1:0).
Во второй день произошёл пока самый крупный разгром на турнире: у Мозамбика не получилось и малой доли того, что у них получалось в стартовом матче против Таиланда, и в результате африканцы были жестоко биты Узбекистаном (0:10). А вот во втором матче группы А произошла небольшая сенсация: сборная Косово не просто достойно выступила против Таиланда, а даже сумела отобрать у хозяев очки, завершив матч вничью (6:6). Ещё один сюрприз уже в группе В литовцы преподнесли египтянам, обыграв их 4:2, сохранив шансы на выход из группы до последнего дня группового этапа. Во втором матче группы В Иран вновь не оставил шансов сопернику – Таджикистан был разгромлен со счетом 7:0, что гарантировало иранцам выход из группы.
В заключительный день группового этапа Таиланд в очном матче против Узбекистана вырвал себе звание победителей группы А (4:3), а Мозамбик одержал первую победу, одолев Косово 2:1. Таким образом, Таиланд и Узбекистан сумели выйти в следующий этап, Мозамбик завершил групповую стадию третьим, а косовары остались последними. Первое место Ирана в группе В перед третьим туром сомнения не вызывало, но фавориты все же оступились, «подарив» ничью Египту (2:2), чего им оказалось достаточно для того, чтобы стать вторыми. Для того, чтобы выйти из группы литовцам нужно было просто победить Таджикистан, но решающий матч у балтийской команды совсем не получился – поражение 2:9, и последнее место в турнирной таблице.