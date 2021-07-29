ФОТО | Таллиннская "Левадия" проиграла ирландцам и выбыла из Лиги конференций УЕФА

На 17-й минуте Эрнест Аджийри красивым дальним ударом вывел "Левадию" вперед - 1:0. Но под занавес первого тайма (44-я минута) гостям удалось сравнять счет. Победу гостям удалось вырвать на второй добавленной к основному времени матча минуте.