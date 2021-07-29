29.07.2021, 21:25
ФОТО | Таллиннская "Левадия" проиграла ирландцам и выбыла из Лиги конференций УЕФА(2)
Сегодня на таллиннском стадионе "А. Ле Кок Арене" состоялся ответный матч второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором столичная "Левадия" принимала ирландский "Дандолк". Наши футболисты уступили 1:2.
На 17-й минуте Эрнест Аджийри красивым дальним ударом вывел "Левадию" вперед - 1:0. Но под занавес первого тайма (44-я минута) гостям удалось сравнять счет. Победу гостям удалось вырвать на второй добавленной к основному времени матча минуте.
Первый поединок в Дублине завершился вничью 2:2.
"Дандолк" в третьем отборочном раунде Лиги конференций сыграет с "Витессом" из Нидерландов.