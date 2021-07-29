В Швеции назвали Россию одним из инициаторов будущей войны в Европе

По его словам, в некоторых европейских странах живет дух старой Европы: агрессивный национализм, стремление к территориальной экспансии и авторитаризм. Он противопоставил такие государства членам ЕС и их партнерам, которые объединились для мирного развития и соблюдения прав человека. Противников мирного единства автор увидел в России, Турции и Сербии.

Россия, по мнению Рейнфельдта, живет при авторитарном правительстве, которое стремится ”вернуть былое величие”, развязав войны в Молдавии, Грузии и на Украине. Он также обвинил Россию в строительстве трубопровода ”Северный поток-2”, который, следуя логике эксперта, позволит лишить Киев ”геополитического преимущества”. Автор увидел военные амбиции президента России Владимира Путина в его статье об историческом единстве России и Украины.

Турция, согласно статье, обнажила готовность к большой войне, поддержав армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе. Также Анкара продолжает продвигать свои амбиции на Кипре.

В свою очередь Сербия до сих пор отрицает суверенитет Республики Косово и геноцид боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году. Все это, считает Рейнфельдт, свидетельствует о растущей геополитической агрессии на европейском пространстве.

Издание lenta.ru напоминает, что 16 июля береговая охрана Турции обстреляла катер береговой охраны Республики Кипр. Турки сделали четыре предупредительных выстрела и преследовали катер киприотов до самого порта. 21 июля Боррель осудил слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что спорный квартал Вароша на границе Южного и Северного Кипра должен войти в состав последнего. По словам главы европейской дипломати, Вароша — это нейтральная территория, на которой должны находиться исключительно миротворческие силы ООН.