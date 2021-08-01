Спортивная ностальгия
01.08.2021, 22:31

Как советский фехтовальщик погиб от укола в глаз. И возможно ли повторение трагедии Владимира Смирнова?

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фото: скриншот из фильма "Поединок"
Сейчас внимание к фехтованию в Эстонии максимально. Команда наших шпажисток впервые в истории завоевала золото Олимпиады. Современное фехтование — один из самых безопасных видов спорта. Но еще 40 лет об этом можно было только мечтать.

Владимир Смирнов в своем маленьком провинциальном городке Луганской области перепробовал баскетбол и хоккей, бокс и легкую атлетику и слыл в своей школе хулиганом. Но местный тренер Евгений Сыромятников позвал 10-летнего Володю к себе в секцию фехтования. Разглядел талант в самом прямом смысле — вышел на балкон, когда Володя вставал в шеренгу на уроке физкультуры. Он был на голову выше остальных пятиклассников.

На фоне своих товарищей по оружию Смирнов также начал сразу же выделяться. И не только ростом.

"Его трудно было достать рапирой. Соперник атакует, а Смирнов, предвидя атаку, действует на опережение, нанося укол раньше на какие-то доли секунды, — вспоминал потом Сыромятников. — Это сложно воспитать, наверное, это где-то на генном уровне".

Оставить комментарий Читать комментарии