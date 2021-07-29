Фаворит пропустит Олимпиаду, а все атлеты, опередившие эстонца Сейма на чемпионате мира, попались на допинге

Золотую медаль Токийской олимпиады, скорее всего, заберёт грузин Лаша Талахадзе, серебряную — иранец Али Давуд. Серьёзным претендентом на третью медаль был 31-летний бразилец Фернандо Рейс. К сожалению, сделанный 11 июня допинг-тест выявил признаки того, что мужчине вводили экстракорпоральный гормон роста. Поэтому он не сможет участвовать в Играх в Токио, ему придется разбираться с допинговым вопросом.

"Могу сказать, что его тестируют чуть ли не чаще других спортсменов во всём мире, — говорит адвокат Рейса. — Только за последние пару месяцев он сдал более десяти допинг-тестов, никаких проблем обнаружено не было. Мы разберемся с этим, он не употреблял никаких запрещенных веществ".

Хотя до сих пор Рейс, как и Март Сейм, казался одним из немногих топовых спортсменов, сохранивших чистую репутацию в крайне грязном мире тяжелой атлетики, теперь выясняется, что поведение бразильца было далеко не безупречным.