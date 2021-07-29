ОИ-2020 | Зирк установил личный рекорд, но не попал в полуфинал на 100 м баттерфляем и завершил выступления в Токио

Зирк слишком слабо прошел первую половину дистанции, и времени отыграть упущенное уже не хватило, однако это не помешало уставить ему лучшее личное достижение в карьере. Результат эстонского спортсмена — 52,82. Победителю заплыва норвежцу Тому Хвасу он проиграл 0,6 секунды. Впрочем, Хвас также не попал в следующий раунд соревнований — последнее проходное 16-е место занял китайский пловец Сунь с результатом 51,74. У Зирка — 41-й результат в общем зачете. Лучшее время показал американец Кэлеб Дрессель, установивший новый олимпийский рекорд 50,39.

Из двух россиян в этом виде программы в полуфинал попал только один - Андрей Минаков, показавший 4-й результат. А вот его соотечественник Михаил Вековищев (18-е время), белорус Евгений Туркин (42-е время) и украинец Игорь Трояновский (не вышел на старт) покидают Олимпиаду.

Это была четвертая — и последняя дистанция Зирка на Олимпиаде в Токио. Наилучшего результата он добился на 200-метровке вольным стилем, где попал в число полуфиналистов.

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