СЕГОДНЯ | Таллиннская "Левадия" мчит к заветному участию в новом Еврокубке

Обладатель Кубка Эстонии таллинская "Левадия", которая в первом раунде прошла гибралтарский "Сент-Джозеф" (дома 3-1 и в гостях 1-1), доказала, что может бороться на равных и с 14-кратным чемпионом Ирландии "Дандолк", который в прошлом сезоне играл на групповой стадии Лиги Европы и играл там на равных с "Мольде", венским "Рапидом" и лондонским Арсеналом. "Левадия" и "Дандолг" играли между собой в 2018 году в первом отборочном раунде Лиги Европы (дома 0-1 и в гостях 2-1)

В первой игре, которая прошла неделю назад эстонский клуб выходил вперёд усилиями Богдана Ващука, который уже на второй минуте встречи открыл счёт, а к 19-й минуте оформил дубль. Однако "Дандалк" смог отыграть оба гола — на 3-й минуте отличился Патчинг, а на 27-й — Максимилиан. Вторая половина встречи оказалась не результативной. Завершился матч со счётом 2:2.

У Левадии в ответной игре с большой долей вероятности будет другая связка центральных защитников, вместо Максима Подхолюзина скорее всего выйдет Милан Митрович, сыграет он в связке с Максимилиано Удже, что должно помочь лучше справиться с крепкими ирландцами и совершить меньше ошибок в защите, которые в первой игре и привели к быстро пропущенным мячам, а это важно, так как у ирландцев возвращается в состав нападающий и лучший бомбардир команды Патрик Хобан, болевший коронавирусом.

"Левадия" должна устранить простые ошибки, которые возникали в прошлом матче, воспользоваться открывающимися перед собой возможностями, и тогда есть все шансы выйти в третий отборочный раунд. Однако прежде всего следует сделать акцент на том, что тренер "Левадии" Савич неоднократно подчеркивал перед игрой, — на командной работе.

В случаи выхода в третий отборочный раунд лидер первенства Эстонии встретится с голландским "Витессем".