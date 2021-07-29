29.07.2021, 13:34
Двукратный чемпион мира покидает Токио-2020 из-за положительного теста на коронавирус. Это первая топовая потеря сборной США(4)
Фото: Vegard Wivestad GrÃ˜Tt/Keystone Press Agency
Двукратный чемпион мира по прыжкам с шестом американец Сэм Кендрикс покидает Олимпиаду-2020 в Токио из-за положительного теста на коронавирус, сообщает Sports.ru.
Тест спортсмен сдал сегодня утром. При этом он чувствует себя хорошо — у него нет никаких симптомов.
Сейчас Кендрикс находится в изоляции в отеле вместе с несколькими членами сборной США из персонала.
В Рио-2016 Кендрикс завоевал бронзовую медаль. В этом сезоне у Сэма второй результат в мире (5,92 м).
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