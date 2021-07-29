Как Delfi участвует в борьбе с третьей волной пандемии коронавируса

”Хотя вакцинация не может обеспечить 100%-ную гарантию предотвращения заражения коронавирусом, практика в различных странах показывает, что максимальное количество вакцинированных людей в обществе помогает снизить количество тяжелобольных и умерших, что, в свою очередь, сохраняет страну открытой и помогает избегать ограничений. Таким образом, каждый может внести свой вклад в то, чтобы третья волна была как можно более мягкой в Эстонии ”, — сказала Лийзи Сепп, менеджер по маркетингу RusDelfi, добавив, что цель социальной кампании — подбодрить людей, которые сегодня колеблются или отложили вакцинацию по каким-то причинам, кроме здоровья.

”Многие сравнивают борьбу с коронавирусом с войной. На войне никогда не бывает идеальных решений, поэтому логично, что есть много вопросов и сомнений по поводу вакцин. В то же время мы можем победить в этой борьбе только коллективными усилиями. Продолжительность войны зависит от готовности каждого внести свой вклад в эту борьбу”, — добавила Сепп.

Если у вас нет проблем со здоровьем и вы все еще не вакцинировались, то уже сейчас вы можете пройти вакцинацию либо по предварительной регистрации, либо в местах, где регистрация не требуется. Если вы обеспокоены своим здоровьем и не уверены в том, что у вас нет противопоказаний для вакцинации, обратитесь к вашему семейному врачу для консультации.

Пройдите вакцинацию сейчас, чтобы Эстония и мир оставались открытыми для всех нас.

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