В Ласнамяэ обсудят влияние строительства продолжения Мустакиви теэ на окружающую среду

”Продолжение Мустакиви теэ оказало бы значительное влияние на движение в этом районе и использование сети улиц. Но наряду с нуждами людей мы также должны считаться и с животными и заботиться об их среде обитания. В ходе исследований выяснилось, что в этом районе представлены десятки видов животных, и им, конечно же, нужно обеспечить зеленый коридор или другие возможности для передвижения. Если косули или другие крупные звери нуждаются в тоннеле, то, например, для белок можно было бы построить мост из сетки”, — привел пример старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.