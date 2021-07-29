Спонсор Навального. Борис Зимин о социальном благе, отравлениях, иноагентах, судьбах России и Европы

Уже более десяти лет Борис Зимин оказывает финансовую поддержку Алексею Навальному. Именно он оплатил самолет, на котором в августе прошлого года отравленного лидера российской оппозиции эвакуировали на спасение в германскую клинику. Кроме того, Зимин оказывает содействие независимым журналистским проектам. Основанный его отцом фонд способствует развитию науки — он стал одной из первых организаций, которую в России признали "иностранным агентом". Зачем бывший успешный российский предприниматель всем этим занимается, каким видит настоящее и будущее России и что его привело в Латвию — об этом Зимин рассказал в интервью порталу Delfi.