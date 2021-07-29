Олимпиадa-2020
29.07.2021, 12:35

Сборная Сан-Марино завоевала первую в истории медаль на Олимпийских играх

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Tokyo2020 olümpiamängude avamine 23.07.2021
Tokyo2020 olümpiamängude avamine 23.07.2021
Foto: Andres Putting
Алессандра Перилли стала третьей в стендовой стрельбе в дисциплине ”трап”. Теперь ей гордится все королевство.

Алессандра Перилли принесла Сан-Марино первую в истории медаль на Олимпийских играх. В четверг спортсменка завоевала бронзу в стендовой стрельбе в дисциплине ”трап”. В финале она показала результат 29 очков, передает РБК.

Победу одержала Зузана Штефечекова из Словакии (43), второй стала американка Кейл Браунинг (42).

Россиянки Дарья Семьянова (15-е место) и Екатерина Субботина (17-е) не прошли квалификацию.

Сборная Сан-Марино принимает участие в летних Олимпийских играх с 1960 года, в зимних — с 1976-го.

Сан-Марино — страна с наименьшим населением (около 34 тыс. человек), представитель которой смог выиграть медаль на Играх.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.

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