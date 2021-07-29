29.07.2021, 12:35
Сборная Сан-Марино завоевала первую в истории медаль на Олимпийских играх(2)
Foto: Andres Putting
Алессандра Перилли стала третьей в стендовой стрельбе в дисциплине ”трап”. Теперь ей гордится все королевство.
Алессандра Перилли принесла Сан-Марино первую в истории медаль на Олимпийских играх. В четверг спортсменка завоевала бронзу в стендовой стрельбе в дисциплине ”трап”. В финале она показала результат 29 очков, передает РБК.
Россиянки Дарья Семьянова (15-е место) и Екатерина Субботина (17-е) не прошли квалификацию.
Сборная Сан-Марино принимает участие в летних Олимпийских играх с 1960 года, в зимних — с 1976-го.
Сан-Марино — страна с наименьшим населением (около 34 тыс. человек), представитель которой смог выиграть медаль на Играх.
Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.