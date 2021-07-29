Зюлейха Измайлова: госкомпания требует деньги за провоз велосипеда с детей и инвалидов

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В жаркий летний день люди собираются на акции протеста на стоянке перед зданием по адресу Суур-Амеэрика, 1. Место, где ещё недавно был расположен небольшой благоустроенный парк со скамейками и зеленью. Но, после сноса, построенного архитектором Юло Ильвесом, здания Министерства финансов, зелёная зона в центре города была заасфальтирована и фасад нынешнего суперминистерства представляет собой каменное поле с парковкой…