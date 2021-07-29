"Хочется жить по-другому". 24-летний чемпион из России неожиданно закончил карьеру после Олимпиады

На Олимпийских играх он занял четвертое место. Хотя был главным фаворитом. На Олимпиаде 2016 года он завоевал бронзу. После заплыва он прозрачно намекнул, что заканчивает карьеру.

– Теперь ваша цель – Париж-2024?

– Нет-нет, следующая цель – радоваться жизни. Продолжать жить, но, наверное, уже без этого… Думаю, это один из последних моих стартов на профессиональном международном уровне.

– Почему?

– Хочу развиваться, хочу семью. Не хочу жить на сборах. Столько лет подряд я находился вне дома – я понимаю, что это работа спортсмена, но хочу пожить по-другому. А там посмотрим.

– Расскажете, в чем хотите развиваться?

– Не скажу, извините.

Бросить плавание в 24, зайдя на такой уровень и не взяв главный титул – это что-то новое. Но внешне Антон в порядке, улыбался и даже обращал наше внимание на это.

– Ничего плохого не могу сказать, у меня улыбка на лице. Проиграл совсем чуть-чуть – это спорт, и поражения должны случаться. Я не шокирован. На что был готов, то и сделал – ни больше, ни меньше.

– На Евро вы плыли быстрее, что сейчас не так?

– Сложно сказать. Возможно, вылетевший год сказался, но у всех такие условия. Работу сделал большую, будем анализировать. Такой результат только по моей вине – может, не справился с эмоциями, с волнением. По дистанции шел неплохо, для утреннего заплыва этот результат у меня один из лучших.

– Вообще, плыть по утрам – для вас проблема?

– Проблема, но решаемая. Какие тут могут быть объяснения? Оправданий нет, я проиграл. Хотя в подготовке все было хорошо, работа проходила без перебоев.

В 2022-м году водный ЧМ тоже пройдет в Японии – в Фукуоке, но Чупков фактически исключил свое выступление там. Где-то в ближайшие месяцы/недели у него последний старт.