ГАЛЕРЕЯ | Эстонец Григорий Минашкин проиграл монголу и выбыл с Олимпиады

Минашкин активно начал бой. Несколько раз пытался эффектно повалить соперника на татами, но всегда немного не хватало движения в финальной фазе. Посередине поединка он рассек затылок, пришлось вмешаться врачам, но кровотечение было незначительным. Основное время закончилось вничью.

В дополнительное время монгол был успешней и смог реализовать задуманное. Минашкин проиграл 0:1. На этом Олимпиада по дзюдо для Эстонии закончилась.

"Я не знаю, как так получилось. Нужно проанализировать, посмотреть матч", — был немногословен Минашкин сразу после матча.

"Очень извиняюсь перед теми , кто смотрел и поддерживал за то, что так получилось", — завершил он.

Затем его соперник проиграл израильтянину Петеру Пальчику во втором круге.