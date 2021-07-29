Олимпиадa-2020
29.07.2021, 05:28

ОИ-2020 | Расписание эстонских олимпийцев: ждем медалей

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Epeenaiskonna vastuvõtt lennujaamas
Epeenaiskonna vastuvõtt lennujaamas
Foto: Ilmar Saabas
Сегодня продолжается выступление эстонских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Нас ожидает большой день с множеством спортивных дисциплин.

Расписание эстонских олимпийцев на 29 июля:

5.20. Дзюдо. Мужчины 100 кг — Григорий Минашкин.

6.05 Парусный спорт, мужчины, Лазер — Карл-Мартин Раммо.

6.45. Лук, женщины, индивидуальный зачет — Реэна Пярнат против Денисы Баранковой

7.05. Парус, женщины RS:X — Ингрид Пууста.

11.00 Полуфиналы по Дзюдо (Григорий Минашкин)

13.39. Плавание, мужской заплыв на 100 метро — Крегор Зирк.

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