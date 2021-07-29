29.07.2021, 05:28
ОИ-2020 | Расписание эстонских олимпийцев: ждем медалей(1)
Foto: Ilmar Saabas
Сегодня продолжается выступление эстонских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Нас ожидает большой день с множеством спортивных дисциплин.
Расписание эстонских олимпийцев на 29 июля:
5.20. Дзюдо. Мужчины 100 кг — Григорий Минашкин.
6.05 Парусный спорт, мужчины, Лазер — Карл-Мартин Раммо.
6.45. Лук, женщины, индивидуальный зачет — Реэна Пярнат против Денисы Баранковой
7.05. Парус, женщины RS:X — Ингрид Пууста.
11.00 Полуфиналы по Дзюдо (Григорий Минашкин)
13.39. Плавание, мужской заплыв на 100 метро — Крегор Зирк.