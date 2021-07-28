ОИ-2020. Россияне всухую обыграли Бразилию, Аргентина победила Францию и другие результаты волейбольного турнира
После трех матчей у россиян девять очков. Они остаются единственным коллективом в своей подгруппе, не познавшим горечи поражения.
Токио, Япония
Волейбол
Мужчины
Групповой этап
Группа B
Россия: Волков (19), Михайлов (15), Яковлев (10), Клюка (8), Вольвич (7), Кобзарь (1).
США – Тунис – 3-1 (25:14, 23:25, 25:14, 25:23)
Аргентина – Франция – 3-2 (23:25, 25:17, 25:20, 15:25, 15:13)
Турнирное положение: Россия – 3 победы – 0 поражений (9 очков), США – 2-1 (6), Бразилия – 2-1 (5), Франция – 1-2 (5), Аргентина – 1-2 (3), Тунис – 0-3 (0).
Группа A
Канада – Иран – 3-0 (25:16, 25:20, 25:22)
Польша – Венесуэла – 3-1 (25:16, 25:13, 18:25, 25:15)
Япония – Италия – 1-3 (20:25, 17:25, 25:23, 21:25)
Турнирное положение: Польша – 2-1 (7), Япония – 2-1 (6), Иран – 2-1 (5), Италия – 2-1 (5), Канада – 1-2 (4), Венесуэла – 0-3 (0).