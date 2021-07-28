Президент США Джо Байден встретился со Светланой Тихановской

Сообщение о том, что Светлану Тихановскую принял президент США, появилось на личной странице политика в социальных сетях. Позднее встречи сама Тихановская подтвердила это телеканалу "Настоящее время".

В Белом доме пока не прокомментировали визит лидера белорусской оппозиции.

Тихановская приехала в США на прошлой неделе по приглашению Госдепартамента. Она провела переговоры c заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и советником внешнеполитического ведомства Дереком Шоллом. Вопреки протоколу, во встрече ненадолго принял участие и госсекретарь Энтони Блинкен.

Также Тихановская встречалась с членами Конгресса США и провела переговоры в Белом доме с помощником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Встречаясь с представителями белорусской диаспоры с Вашингтоне и Нью-Йорке, она рассказала, что просила американские власти немедленно принять меры по оказанию помощи для независимых СМИ в Беларуси, а также призвала ввести новые санкции против режима Лукашенко, предложив администрации США координировать эти действия со странами Евросоюза.

Правда, на встрече с соотечественниками в Нью-Йорке Тихановская заметила, что не надеется на то, что Вашингтон в ближайшее время введет секторальные санкции против официального Минска.

"На таких встречах сложно получить какие-то обещания, - сказала она. - Мы в этот раз говорили о секторальных санкциях. Я очень надеюсь, что… США отреагируют на нашу встречу. Дату сказать не могу, ничего не обещаю, но очень надеюсь".