Олимпиадa-2020
28.07.2021, 13:59

ОИ-2020 | Ефимова не сумела выйти в полуфинал на 200 м брассом

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Энели Ефимова
Энели Ефимова
Foto: Andres Putting
Энели Ефимова заняла в своем предварительном заплыве на дистанции 200 метров брассом на Олимпиаде в Токио шестое место.

Результат лидера эстонской команды 2.27,87 не позволил ей выйти в полуфинал, куда попали 16 лучших спортсменов по итогам предварительного раунда. На последней проходной строчке оказалась Келсин Лорен Вог из Канады с результатом 2.24,27.

Лучший результат показала Татьяна Шунмейкер из ЮАР, установившая олимпийский рекорд (2.19,16). Всего пять сотых секунды не хватило ей до нового мирового рекорда. В полуфинал попали обе российские участницы - Евгения Чикунова и Мария Темникова.

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