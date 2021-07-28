ОИ-2020 | Ефимова не сумела выйти в полуфинал на 200 м брассом

Результат лидера эстонской команды 2.27,87 не позволил ей выйти в полуфинал, куда попали 16 лучших спортсменов по итогам предварительного раунда. На последней проходной строчке оказалась Келсин Лорен Вог из Канады с результатом 2.24,27.

Лучший результат показала Татьяна Шунмейкер из ЮАР, установившая олимпийский рекорд (2.19,16). Всего пять сотых секунды не хватило ей до нового мирового рекорда. В полуфинал попали обе российские участницы - Евгения Чикунова и Мария Темникова.

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