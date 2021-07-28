ОИ-2020 | Бывший прыгун с трамплина выиграл для Словении золото в велоспорте(1)
Дистанцию в 37,1 км бывший прыгун с трамплина прошел за 55 минут 4,19 секунды и выиграл у ближайшего преследователя — голландца Тома Дюмулена более минуты. Интересно, что за Рогличем в разрыв в 4,5 секунды уместились сразу 4 гонщика, серебряный призер Дюмулен, бронзовый призер Роан Деннис из Австралии, а также швейцарец Штефан Кюнг и итальянец Филиппо Ганна, выигравший несколько престижных гонок с раздельным стартом, включая этапы гранд-туров и чемпионат мира.
Представитель Эстонии Танель Кангерт показал 22-й результат (отставание 4 минуты 1 секунда от победителя), на две строчки выше — россиянин Александр Власов.
В женской гонке победу одержала представительница Нидерландов Аннемик ван Флёйтен. Ее подруга по команде Анне ван дер Брегген взяла бронзу. Серебро у представительницы Швейцарии Марлен Ройссер. Представительниц Эстонии в этом виде программы не было.
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