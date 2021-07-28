ОИ-2020 | Бывший прыгун с трамплина выиграл для Словении золото в велоспорте

Дистанцию в 37,1 км бывший прыгун с трамплина прошел за 55 минут 4,19 секунды и выиграл у ближайшего преследователя — голландца Тома Дюмулена более минуты. Интересно, что за Рогличем в разрыв в 4,5 секунды уместились сразу 4 гонщика, серебряный призер Дюмулен, бронзовый призер Роан Деннис из Австралии, а также швейцарец Штефан Кюнг и итальянец Филиппо Ганна, выигравший несколько престижных гонок с раздельным стартом, включая этапы гранд-туров и чемпионат мира.