Латвийские волейболистки обыграли одних из фавориток Олимпиады — бразильянок

Граудиня и Кравченок стартовали в Токио с поражения от американок Келли Клейсы и Сары Спонсилаи (9) — 1-2 (13:21, 21:16, 11:15) , тогда как Ана Патрисия и Ребека выиграли у пары Макох / Хадамби (21) из Кении — 2-0 (21:15, 21:9).

На олимпийском турнире пара Граудиня / Кравченок посеяны под 16-м номером, бразильянки — под четвертым. В дебюте матча латвийские волейболистки играли лучше соперниц и оторвались в счете — 4:1, 10:4. Приблизиться к себе вплотную латвийские волейболистки так и не позволили до конца партии — 21:15. .

Во втором сете ситуация на площадке изменилась. Теперь уже Ана Патрисия и Ребека создали небольшой задел (7:4, 13:8), который только возрастал, и к концу партии составил 9 очков — 21:12. .

В решающем, третьем сете волейболистки Латвии повели 9:6, бразильянки сначала сократили отставание до минимума, а потом и сравняли счет — 12:12. В ключевой момент матча нервы крепче оказались у команды Латвии. После атаки Кравченок она вернула себе лидерство (13:12), а затем соперницы дважды ошибались — на приеме и в нападении. Итог — 15:12 в пользу Латвии.

За весь матч Граудиня атаковала 36 раз, что на 2 больше, чем у обеих соперниц вместе взятых, и принесла 26 очков.

Теперь у пар из Латвии и Бразилии — по одной победе и поражению в группе D, у США — 1-0, у Кении — 0-1. Матч кениек и амерканок состоится 29 июля.

В последнем туре Латвии предстоит сыграть с кенийками.

В 1/8 финала выходят по две первые команды из каждой группы, а также две из шести команд, занявших третьи места. Еще два места в 1/8 финала будет разыграно между четырьмя третьими командами в группах.

Олимпийские чемпионы в пляжном волейболе определятся 6 и 7 августа.