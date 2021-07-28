Четыре мушкетерки. Давайте знакомиться поближе со сборной эстонских чемпионок Олимпиады(3)
Юлия Беляева
Юлия Беляева родилась в Тарту в 1992 году. В детстве она любила бегать по двору и играть с друзьями во всевозможные игры. На серьезные тренировки начала ходить в 2002 году, когда мамина сестра Наталья Котова пригласила ее в группу фехтования. Наталья Котова по-прежнему ее тренер.
С 2009 года она является членом взрослой команды Эстонии. В 2013 году выиграла чемпионат мира в личном фехтовании (приехала с 41-м рейтинговым номером, но кому это мешало). После этого события Беляеву признали лучшей спортсменкой года. Этой девушкой и сейчас гордится вся Эстония.
Неожиданный факт
В школе ей больше всего нравилась биология, несколько меньше химия. Поскольку в ее семье нет врачей, она много думала и выбрал медицину. "Думаю, у каждого свой образ жизни и свой выбор", – говорила Юлия. Учеба на врача казалась слишком сложной и никак не совмещалась со спортом, поэтому в Тартуском колледже здравоохранения Юлия выучилась на медсестру.
"Я хочу работать медсестрой, развиваться дальше и тоже думаю об учебе в магистратуре. Мой путь сестры только начинается. Надеюсь, что пациенты тоже довольны", – говорит Юлия.
Эрика Кирпу
Эрика Кирпу родилась в 1992 году в Москве. Своей спортивной карьерой фехтовальщица во многом обязана своему отцу: в прошлом известному фехтовальщику и тренеру Виктору Кирпу. Первый успех Кирпу датирован 2012-м годом, когда она завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы. Тогда в команде с Эрикой Кирпу выступали Кристина Кууск, Юлия Беляева и Ирина Эмбрих. Год спустя Кирпу и ее партнерши завоевали титул чемпионок Европы в Загребе.
Неожиданный факт
Раньше Эрика очень любила слушать лирический рэп или какую-нибудь грустную музыку. Друзья и знакомые всегда говорили "Эрика, ну что за постоянный "депрессняк". Так что в последнее время Эрика себя сознательно перешла на что-то более веселое, что привело к тому, что она стала даже лучше себя чувствовать.
Как и все девушки бывает шопоголиком.
Катрина Лехис
Катрина родилась в Хаапсалу в 1994 году. Окончила Läänemaa ühisgümnaasium. Уже в детстве обращала на себя внимание неординарными физическими данными. В возрасте 10 лет пришла к тренеру Хелен Неоис-Наукасе (Прийнитс) попробовать себя в фехтовании: высокой рост (сейчас 186 см) и тот факт, что она левша — идеально подходили именно для этого вида спорта. Тренер с новичком не прогадала. Уже совсем скоро Катрина начала завоёвывать третьи, вторые, а потом и первые места на детских и юниорских первенствах Эстонии и Европы.
В 2015 году стала обладательницей серебряных медалей чемпионата Европы и Европейских игр. В 2018 году Катрина стала первой в истории Эстонии чемпионкой Европы в личной шпаге, победив в финале более опытную соотечественницу — Кристину Кууск.
Неожиданный факт
Очень любит и покушать и приготовить что-то вкусное. Любимое блюдо Катрин – это паста. До рождения ребенка часто пекла торты, но сейчас времени для этого мало.
Ирина Эмбрих
Родилась в 1980 году в Таллинне. Первым видом спорта Эмбрих была гимнастика. Фехтованием начала заниматься позже под руководством тренера Самуила Камински. На чемпионате мира среди кадетов в 1996 и 1998 годах она занимала только 20-е, а затем 12-е место, но в 1999 году вырвала бронзовую медаль на юниорских соревнованиях. Чемпионка Европы по фехтованию на шпагах в команде (2013), обладательница целой россыпи других медалей разного достоинства с чемпионатов мира (5 штук, в том числе командное золото) и Европы (7 штук, в том числе два золота).
Неожиданный факт
Известная эстонская фехтовальщица вступила в Центристскую партию накануне выборов в октябре 2009 года. Однако набрала всего 46 голосов. Прошло четыре года, пока спортсменка прошла в горсобрание Таллинна, став замещающим депутатом вместо перешедшего на другую работу Яануса Мутли.
Примечательно, что 21 июня, когда пришла эта новость, сборная Эстонии по фехтованию, опередив Францию, Россию, Италию и Румынию, завоевала золотые медали в командном зачете на чемпионате Европы. Одной из тех, кто стал кузнецом победы, была и Ирина Эмбрих.