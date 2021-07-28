Четыре мушкетерки. Давайте знакомиться поближе со сборной эстонских чемпионок Олимпиады

Юлия Беляева

Юлия Беляева родилась в Тарту в 1992 году. В детстве она любила бегать по двору и играть с друзьями во всевозможные игры. На серьезные тренировки начала ходить в 2002 году, когда мамина сестра Наталья Котова пригласила ее в группу фехтования. Наталья Котова по-прежнему ее тренер.

С 2009 года она является членом взрослой команды Эстонии. В 2013 году выиграла чемпионат мира в личном фехтовании (приехала с 41-м рейтинговым номером, но кому это мешало). После этого события Беляеву признали лучшей спортсменкой года. Этой девушкой и сейчас гордится вся Эстония.



Неожиданный факт

В школе ей больше всего нравилась биология, несколько меньше химия. Поскольку в ее семье нет врачей, она много думала и выбрал медицину. "Думаю, у каждого свой образ жизни и свой выбор", – говорила Юлия. Учеба на врача казалась слишком сложной и никак не совмещалась со спортом, поэтому в Тартуском колледже здравоохранения Юлия выучилась на медсестру.

"Я хочу работать медсестрой, развиваться дальше и тоже думаю об учебе в магистратуре. Мой путь сестры только начинается. Надеюсь, что пациенты тоже довольны", – говорит Юлия.

Эрика Кирпу



Эрика Кирпу родилась в 1992 году в Москве. Своей спортивной карьерой фехтовальщица во многом обязана своему отцу: в прошлом известному фехтовальщику и тренеру Виктору Кирпу. Первый успех Кирпу датирован 2012-м годом, когда она завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы. Тогда в команде с Эрикой Кирпу выступали Кристина Кууск, Юлия Беляева и Ирина Эмбрих. Год спустя Кирпу и ее партнерши завоевали титул чемпионок Европы в Загребе.

Неожиданный факт

Раньше Эрика очень любила слушать лирический рэп или какую-нибудь грустную музыку. Друзья и знакомые всегда говорили "Эрика, ну что за постоянный "депрессняк". Так что в последнее время Эрика себя сознательно перешла на что-то более веселое, что привело к тому, что она стала даже лучше себя чувствовать.

Как и все девушки бывает шопоголиком.

Катрина Лехис