ОИ-2020 | Эстонская четверка не поддержала почин девушек-фехтовальщиц. Шестое место в финале

Эстонская четверка (Юри-Микк Удам, Аллар Рая , Тыну Эндрексон и Каспар Таймсоо) могла бы вдохновиться невероятным успехом своих соотечественниц в фехтовальном зале, где девушки взяли золото. Другой пример сенсационного выступления был у команды Эстонии прямо перед глазами. Буквально несколькими минутами ранее в своем финальном заезде команда Румынии, составленная по сути из юниоров, неожиданно опередила Великобританию и взлетела на подиум.

Увы, поддержать порывы и тех, и других у эстонского квартета не получилось. Уже на первых 500 метрах наша четверка уступала 1.40 лидерам этого отрезка — команде Великобритании. И в дальнейшем это отставание только увеличилось. Медали разыграли другие сборные — победу одержала команда Нидерландов с новым мировым рекордом. 2000 м "оранжевые" преодолели за 5.32,03. Серебро у Великобритании, бронза — у Австралии.