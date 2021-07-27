ОИ-2020 | Что смотреть и за кого болеть 28 июля

Самое интересное за день:

4.30 — гребля, мужские четверки (Юри-Микк Удам, Аллар Райа, Тыну Эндрексон, Каспар Таймсоо). Шансов мало, у букмекеров так наша четверка вообще считается аутсайдером, но мы верим, что парни могут собраться на решающую гонку.

с 6.15 — парусный спорт, женщины, класс RS:X (Ингрид Пууста). Наша яхтсменка занимает пока 15 место в общем зачете. Сегодня как раз можно забраться повыше.

8.00 — велоспорт, индивидуальная разделка среди мужчин (Танель Кангерт). Будет сложно, но вдохновленный победой наших фехтовальщиц, Танель просто полетит к золоту.

13.36 — плавание, женщины 200 м брассом (Энели Ефимова). Больше стартов — больше опыта. на следующей Олимпиаде Энели будет сражаться уже за медали.

Расписание финалов дня

Время - таллиннское

Академическая гребля

Двойка парная, женщины

3.18

Двойка парная, мужчины

3.30

Четверки, женщины

3.50

Четверки, мужчины

4.10

Четверка парная, мужчины

4.30

Четверка парная, женщины

4.50

Плавание

200 м, свободный стиль, женщины

4.41

200 м, баттерфляй, мужчины

4.49

200 м, комплекс, женщины

5.45

1500 м, вольный стиль, женщины

5.54

4x200 м, вольный стиль, мужчины

6.26

Велошоссе



Гонка на время с раздельным стартом, женщины

5.30

Гонка на время с раздельным стартом, мужчины

8.00

Прыжки в воду



Синхронные прыжки, трамплин 3 м, мужчины

9.00

Дзюдо



До 70 кг, женщины

11.00

До 90 кг, мужчины

11.00

Конный спорт



Выездка

11.30

Регби-7

Мужчины

11.30 – матч за бронзу, 12.00 – финал

Фехтование

Командные соревнования, сабля, мужчины

12.30

Спортивная гимнастика

Многоборье, мужчины

13.15

Тяжелая атлетика

До 73 кг, мужчины

13.50

Баскетбол 3x3

Женщины

14.45 – матч за бронзу, 15.55 – финал

Мужчины

15.15 – матч за бронзу, 16.25 – финал

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